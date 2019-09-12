هيئة تنمية المجتمع تفوز بجائزة أفضل تأثير مجتمعي

المصدر: دبي- البيان

حازت هيئة تنمية المجتمع في دبي جائزة «أفضل تأثير مجتمعي بالشرق الأوسط 2019»، التي تقدّمها «سي إف أي» البريطانية لأهم الجهات الفاعلة في تعزيز القطاع الاجتماعي وإدماج أفراد المجتمع بشكل فعّال في المنظومة المجتمعية.

ويأتي فوز الهيئة بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودها الحثيثة في تطوير أطر متكاملة ترسّخ أهداف القطاع الاجتماعي الرامية إلى بناء مجتمع رائد يقدّم أفضـل مسـتويات الرفاه المجتمعـي للأفراد، كما جاءت الجائزة في إطار ما تنتهجه الهيئة من سياسات لحماية حقوق الفئات الأكثر عرضة للخطر، ككبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأطفال، وضمان حصولهم على هذه الحقوق، والتمتع بفرص عادلة في الحماية والاندماج بالمجتمع، والسعي وراء تلبية لاحتياجاتهم والتعرف على تطلعاتهم.

وأشاد أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، بالجهود، التي بذلتها الهيئة للفوز بجائزة «أفضل تأثير مجتمعي بالشرق الأوسط 2019»، والتي تنبثق من التزام الهيئة الوثيق في تفعيل سياسات المسؤولية المجتمعية وتشجيع الأفراد والشركات والجهات المعنية بالمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية وصولاً إلى مجتمع سعيد.

وقال: «تأتي الجائزة حصيلة النجاحات المتتالية التي تحرص الهيئة على تحقيقها، حيث قمنا بإطلاق حزمة من المبادرات والفعاليات، التي تخدم المجتمع وطوّرنا سياسات وأطر تنظيميّة رائدة، تدعم أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة بتلبية احتياجات أفراد المجتمع، وفـق منظومـة قوانيـن وتشـريعات متكاملة في الإمارة، فـي ضـوء رؤيـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي، رعاه الله، الرامية إلى خلق قطاع اجتماعي مسـتدام».