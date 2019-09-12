تمسك الشباب بالقيم الإماراتية يعزّز أسس النجاح

المصدر: دبي- البيان

نظمت أمس المؤسسة الاتحادية للشباب جلسة توجيهية جديدة ضمن برنامج «100 موجّه»، استضافت من خلالها عبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في المحاضرة التفاعلية الثالثة عشرة تحت عنوان «الحياة شغف»، التي تم تنظيمها في كليات التقنية العليا بدبي- الطلاب، والتي تحدث خلالها عن أبرز مقومات النجاح التي يجب على الشباب الإماراتي التحلي بها ليكون قائداً فاعلاً في خدمة وطنه وبناء مستقبله المشرق، مؤكداً أن تمسك الشباب بالقيم الإماراتية يعزز أسس النجاح.

شارك في الجلسة معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، ونخبة من الطاقم الأكاديمي والإداري بالإضافة لطلاب الجامعة. وتناولت الجلسة محطات مهمة ضمن المسار المهني لعبد الله لوتاه وتجربته الشخصية التي تناولها بمجموعة من المحطات التعليمية والمهنية، مبيناً كيفية استثمار اللحظات واقتناص الفرص ومواجهة التحديات لتحقيق النجاح والإنجازات.

ودارت أسئلة الحوار مع عبد الله لوتاه حول الشباب ومستقبلهم ومجمل التحديات، التي تواجههم وفرص النجاح المتوفرة لديهم، وأهمية وجود القدوة في حياة الشباب، وأهمية العمل الجماعي، وكيفية العمل في نطاق خدمة العملاء والطرق السليمة لتوجيه الشباب.

وشهدت جلسة الحوار كذلك استعراضه بعضاً من المواقف، التي مر بها خلال حياته العلمية والعملية وجانب من توليه العديد من المسؤوليات، إلى جانب طرحه وما يمكن أن يستخلصه من تجاربه للشباب.

قوانين

وذكر عبدالله لوتاه أن رعاية قيادتنا الرشيدة للشباب انعكست في جميع مجالات الحياة، وتم ترجمتها في تشريعات وقوانين تكفل للشباب المستقبل الأفضل.

فوائد

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن الجلسة التوجيهية مع عبد الله ناصر لوتاه، حملت الكثير من الحكم والفوائد المهمة للشباب، وتضمنت الكثير من أسرار النجاح في الحياة الإدارية، حيث إن لوتاه خير من يوجه الشباب، لما يحمله من خبرة واسعة في مجال العمل الحكومي وتطبيق أسلوب فريد في الإدارة مبني على الثقة والاحترام، والذي انعكس من خلال تشجيع وتحفيز فريق عمله وقيادتهم بشكل متميز.وأشارت المزروعي إلى أن دولة الإمارات تزخر بالقادة الملهمين الذين يملكون إنجازات كبرى على الصعيد المهني والشخصي، ومنهم المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله لوتاه، الذي يملك طموحاً بلا حدود، ونحاول أن نصل إلى هؤلاء القادة ليتعلم منهم الشباب.