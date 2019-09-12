«دبي للمستقبل» حاضنة المواهب ومركز لتطوير الخبرات

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل أهمية تعزيز دور الأكاديمية كمختبر متكامل للتعليم المستقبلي، وحاضنة لأفضل العقول والمواهب، ومركز لتطوير الخبرات والممارسات الناجحة، عبر تقديم برامج علمية وأكاديمية نوعية تتلاءم مع أهدافها في إعداد وتمكين الكوادر الوطنية وتزويدهم بمهارات المستقبل وتعزيز قدراتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة لدعم ريادة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة المستقبل.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الأول، برنامج وخطط عمل الأكاديمية الآنية والمستقبلية، وشدد على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة داخل وخارج دولة الإمارات، يما يسهم بتحقيق أهداف الأكاديمية في إعداد جيل من القادة والمبتكرين وتمكينهم من تصميم مستقبل القطاعات الحيوية.

عمر سلطان العلماء

خولة الكعبي

عبد العزيز الجزيري

سباستيان ثرون

جوزيف عون

فادي غندور

شارك في الاجتماع كل من معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إسترن في بوسطن، والدكتور سباستيان ثرون، مؤسّس شركة «أوداسيتي» البروفيسور في جامعة ستانفورد، وتوم فلتشر، المؤلف والدبلوماسي السابق، والدكتورة خولة الكعبي، الرئيس التنفيذي للابتكار الأستاذ المساعد في جامعة الإمارات، وفادي غندور، مؤسس «أرامكس» رئيس مجلس إدارة «ومضة كابيتال».

وتناول المشاركون مجموعة من مقترحات البرامج التعليمية والدورات التدريبية التي ستطلقها الأكاديمية خلال الفترة المقبلة، في إطار مواصلة جهودها لتحضير المواهب للقطاعات الحيوية في دبي ودولة الإمارات والمنطقة.

مختبر عالمي

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، أن تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والتعليمية يرتقي بدور الأكاديمية كمختبر عالمي رائد لاختبار الأفكار الجديدة وتصميم مستقبل العلوم والتعليم وتمكين الناس من الاستعداد للمستقبل بشكل أفضل. وأشارت معاليها إلى أهمية مواصلة أكاديمية دبي للمستقبل في اختيار أفضل المجالات والموضوعات لجمهورها المستهدف ضمن برامجها ومبادراتها، وإشراك منتسبيها ليكونوا جزءاً رئيسياً من منظومة عمل الأكاديمية والمساهمة في نشر رسالتها وتحقيق أهدافها.

متطلبات

من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الأكاديمية تعمل على مواكبة التغيير المتسارع في مختلف القطاعات الحيوية، والذي سيكون له تأثير مباشر على الوظائف المستقبلية، لذا عمدت إلى تطبيق برامج علمية تسهم بإحداث تغيير جذري في اختصاصات القوى البشرية، وفي تطوير المهارات وتشكيل الخبرات وإثراء المعارف لإنشاء جيل قادر على مواكبة التطورات المستقبلية ومواجهة تحدياتها.

وشدد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي على أن التوجهات العالمية لوظائف المستقبل تحتم أن تكون مخرجات التعليم تتلاءم مع متطلبات تلك المرحلة، تلبي احتياجاتها وتساعد الطلاب على إيجاد الوظائف الملائمة، عن طريق توظيف التكنولوجيا الحديثة ومواءمتها لخدمة العملية التعليمية، بهدف تخريج وصناعة الكفاءات المتخصصة في عالم الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والهندسة، والفضاء، والتكنولوجيا، والبتروكيماويات، وغيرها من التخصصات المهمة القادرة على تلبية احتياجات القطاعات الحيوية والتعامل مع كل متطلبات المستقبل.

ولفتت الدكتورة خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار الأستاذ المساعد في جامعة الإمارات، إلى أهمية رصد تأثير مبادرات وبرامج أكاديمية دبي للمستقبل والمشاريع الناجحة المنبثقة عنها والاستفادة من شبكة العلاقات الواسعة للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية لتعزيز فرص الاستفادة.

وأشار فادي غندور، مؤسس «أرامكس» رئيس مجلس إدارة «ومضة كابيتال»، إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة في مجال استشراف المستقبل مع التركيز على الدول التي حققت قفزات كبيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار من مختلف أنحاء العالم.

وشدد الدكتور جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إسترن في بوسطن، على أهمية تعزيز دور أكاديمية دبي للمستقبل في تحديد نوعية المواهب التي تحتاجها دبي ودولة الإمارات، وإعداد المناهج التعليمية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية لتقديم تجربة متكاملة لمنتسبي البرامج التدريبية والمبادرات المعرفية.

تأسيس

تأسست أكاديمية دبي للمستقبل عام 2017 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، فيما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تشكيل مجلس الأمناء برئاسة معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وعضوية معالي عمرالعلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل.