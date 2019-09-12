شرطة دبي تعتمد مساعدات إنسانية لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

اعتمد صندوق التكافل الاجتماعي في شرطة دبي خلال اجتماع مجلس إدارته برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، نائب رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الإنسانية والاجتماعية، والطلبات التي تقدم بها موظفون من شرطة دبي لمساعدتهم في تغطية الحالات الإنسانية التي يتعرضون لها.

وتنوعت المساعدات الإنسانية والاجتماعية بين دفع رسوم دراسية، وأخرى تأهيلية وعلاجية لأصحاب الهمم، ورسوم إيجار، وصيانة منزل تعرض للحريق، وتوفير أثاث لمنزل، كما ناقس المجلس التوجهات وآليات العمل التي تضمن تحقيق الأهداف الرئيسية من إنشاء الصندوق، والذي يعد من أبرز الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لجمهورها الداخلي وأسرهم.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري ضرورة متابعة مختلف الحالات التي تتقدم للصندوق وفق دراسات ومعايير الاستحقاق، وتعزيز التواصل وطرح المبادرات التي تسهم في إسعاد منتسبي شرطة دبي سواء العسكريون أو المدنيون. وقال القائد العام لشرطة دبي إن الصندوق أسهم في تلبية جميع الطلبات، ما كان له الأثر البالغ في سد احتياجاتهم.