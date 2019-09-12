13حكماً مطعوناً بالتمييز في محاكم دبي منذ بداية 2019

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أمام محكمة التمييز 13 طعناً، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر لعام 2019.

وأفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم أول بالنيابة المدنية بأن عدد الطعون المتداولة أمام محكمة التمييز بدبي 6 طعون، كما أنه قد تم الفصل في 7 طعون بالتمييز خلال الفترة ذاتها، حيث نقضت محكمة التمييز 6 أحكام من الأحكام المطعون فيها منها 3 طعون في المواد المدنية وطعنان من الطعون العمالية وطعن عقاري بينما قضت برفض طعن مدني.

وقد بلغ معدل مدة الفصل في الطعون المشار إليها من محكمة التمييز بدوائرها المختلفة في 30 يوماً فقط لكل طعن من الطعون الستة المفصول فيها وهو مؤشر يؤكد على سرعة الفصل في الطعون في التمييز المرفوعة من النائب العام لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز الموقرة بدوائرها المختلفة، كما أنه يؤدي إلى استقرار المبادئ القضائية، وذلك بنقض الأحكام الانتهائية التي تضمنت مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه واستفادة الخصوم في الوقت ذاته من ذلك الطريق من طرق الطعن المقرر للنائب العام في المواد الحقوقية والمدنية.

كما أفاد خالد أحمد زكريا رئيس قسم أول بالنيابة المدنية بأن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية المدنية المقدمة إلى النيابة المدنية في النصف الأول لـ 2019 بلغ 102 طلب، وبلغ مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون خلال 30 يوم عمل أو أقل في النصف الأول بنسبة (100%).

فيما بلغ عدد الدعاوى والطعون المحالة إلى النيابة العامة من محاكم دبي لإبداء الرأي خلال النصف الأول من العام 2019، 491 دعوى بما فيها الطعون المرفوعة من النائب العام لمصلحة، وبلغ مؤشر إنجاز دعاوى التدخل خلال الأجل المحدد من المحكمة 100% في النصف الأول من عام 2019.