محاكم دبي تشكل فريق «سفراء السعادة والإيجابية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم دبي عن تشكيل فريق «سفراء السعادة والإيجابية» لإسعاد موظفيها وبث الطاقة الإيجابية في صفوفهم، بهدف خلق بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والابتكار الوظيفي، وبناء علاقة تفاعلية مع كوادرها البشرية تسهم في تحقيق أداء وظيفي ومؤسسي فعّال وتمكّن الدائرة من الوصول بمعدلات رضا موظفيها إلى أعلى المستويات.

وقال عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي والمشرف العام على فريق سفراء السعادة والإيجابية، بموجب القرار الذي صدر أخيراً بتشكيل فريق سفراء السعادة والإيجابية في الدائرة، إن هذه الخطوة تتناغم تماماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يرى «أن وظيفة الحكومات في خلق البيئة التي يستطيع الناس أن يحققوا فيها سعادتهم»، كما دعا كلداري إلى التفاعل مع الفريق عبر تقديم الأفكار والمقترحات التي يرون أنها تسهم في زيادة جاذبية بيئة العمل وتطوير مسيرة الموظف المهنية وتحسين مستوى أدائه.