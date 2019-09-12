فعاليات المؤتمر الرابع للأمراض الجلدية تنطلق 19 الجاري

المصدر: دبي - البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تنطلق بفندق إنتركونتتنتال فيستيفال سيتي في التاسع عشر من سبتمبر الجاري فعاليات مؤتمر ومعرض الأمراض الجلدية وطب التجميل الرابع «ميدام 2019»، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كجزء من برنامج العطاء الذي أطلقة مؤتمر«ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، إضافة للأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية البروفيسور عمر الرواس. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر الذي سيتسمر حتى الحادي والعشرين من الشهر حوالي 1500 طبيب ومتخصص من مختلف قارات العالم.

سيشهد المؤتمر في دورته الرابعة طرح العديد من الأدوية الجديدة، مثل العلاجات البيولوجية والأكزيما الحادة المزمنة والثعلبة وغيرها، كما سيستعرض عدداً من أحدث أنواع أجهزة الليزر.

وسيقام قبل المؤتمر بيومين ورشة عمل تدريبية للأطباء المبتدئين بإشراف الهيئة السعودية للاختصاصات الطبية، وندوة خاصة عن تطوير العمل الطبي التجاري بإشراف متخصصين في القطاع الطبي التجاري، إضافة لورش عمل على كيفية استخدام أجهزة الليزر.