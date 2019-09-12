إطلاق النسخة المحدّثة من جائزة وزير العدل للتميّز

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل «جائزة وزير العدل للتميز» في نسختها المحدثة، والتي تعد إحدى الوسائل المعززة للتنافس الإيجابي الداخلي في الوزارة، وتركز الجائزة على تمكين التميز كممارسة وسلوك تنظيمي لدى مختلف قطاعات الوزارة والأفراد فيها، وتساهم في نشر الوعي بثقافة التميز وتطوير القدرات بما يحفز الإبداع والابتكار.

وأكد معالي وزير العدل، حرص الوزارة الدائم على بناء ثقافة مؤسسية محفزة لأعضاء السلطة القضائية والقيادات الإدارية والموظفين، لتعزيز الإنجازات والإبداعات والتميز في إطار العدالة والشفافية، مشيراً إلى حرص الوزارة الدائم على تكريم الكفاءات المتميزة والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، خاصة أن التميز أصبح سمة وأسلوب عمل يومياً لمنظومة العدل والقضاء بالدولة.

3 فئات

من جانبه، أوضح سيف فلاح مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل أن الجائزة بنسختها الجديدة تضمنت ثلاث فئات رئيسية وهي: جائزة وزير العدل للتميز الوظيفي، والتي تتناغم مع معايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء، كما أضيفت فئات أخرى منها ما يتصل بنظام الحوافز والمكافآت طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18/‏2015 بشأن نظام الحوافز والمكافآت لموظفي الحكومة الاتحادي، ومنها فئات نوعية شملت فئة التسامح، والتعليم، والبحث المتميز، وجائزة الوفاء، وفريق العمل المتميز، والفعالية المتميزة، وأفضل مدرب داخلي، وميدالية أبطال السعادة.

والجائزة الثانية هي جائزة أفضل وحدة تنظيمية، حيث تضمنت معايير تتعلق بالقيادة الملهمة، والسعادة والإيجابية، والوعي الريادي، ورعاية الابتكار، والإنجازات، والإدراك المستقبلي، وهي معايير تهدف إلى تحقيق التوجهات الحكومية والارتقاء بالقدرات المؤسسية، وإجراءات العمل إلى مراتب الريادة، وتقديم خدمات تلبي تطلعات المعنيين.

وتأتي الجائزة الثالثة سعياً للوصول دائماً بخدمات وزارة العدل إلى ما يفوق توقعات المتعاملين، وتحقيق متطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة «سبع نجوم».