إطلاق نظام الخدمات الإلكترونية للموارد البشرية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت هيئة الموارد البشرية نظام الخدمات الإلكترونية للموارد البشرية في إمارة أبوظبي «HRA HUB»، والذي تم إنشاؤه وفق أحدث التقنيات وبأسلوب أكثر سلاسة وفاعلية بهدف تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضا الجهات الحكومية على الخدمات المقدمة من الهيئة.

وقال حسن محمد الحوسني مدير قطاع تنمية وإدارة القوى العاملة في الهيئة - في تصريح له بهذه المناسبة - «إننا نعمل جاهدين مع شركائنا من أجل تمكين المتعاملين بالجهات الحكومية للحصول على أفضل مستوى من الخدمات المتطورة والرائدة، والتي توفر تجربة تعامل مميزة وفريدة والحصول على الدعم اللازم من الهيئة».

وأوضح أن من أهم أولويات الهيئة هو مساعدة الجهات الحكومية في مجالات الموارد البشرية كافة من خلال متابعة حالة إنجاز الطلبات التي تم تقديمها وتعديلها، وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لتقديــم خدمــات هيئة الموارد البشرية، وتحقيق أهداف التحول الرقمي لحكومــة أبوظبي بتحويـل جميــع المعامــلات التقليديـة إلـى معامـلات رقميـة.