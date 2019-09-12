«الاتحادية للكهرباء والماء» تنجز مشاريع بـ 1.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مشروعات في قطاعي الكهرباء والمياه بـ 1.5 مليار درهم، وشملت 35 مشروعاً في قطاع المياه خلال السنوات الـ 5 الماضية في جميع المناطق الشمالية من الدولة بأكثر من مليار درهم، كما نجحت الهيئة في إنجاز 8 مشاريع تخزين للمياه بطاقة استيعابية قدرها 63 مليون غالون بتكلفة إجمالية 156 مليون درهم، بالإضافة إلى 24 مشروع نقل وتوزيع مياه بقيمة 740 مليون درهم، كما أنجزت الهيئة 3 مشاريع إحلال شبكات مياه قديمة بقيمة 110 ملايين درهم.

وعلى صعيد الكهرباء أنجزت الهيئة مشروعات إنشاء محطات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتمديد كابلات كهرباء في المناطق التي تغطيها بقيمة 500 مليون درهم.

وتعكف الهيئة حالياً على إنشاء محطات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بجهد ما بين 33 و132 كيلوفولت وتمديد كابلات الجهد العالي والمتوسط لربط هذه المحطات بالشبكة الرئيسية بقيمة مليار و300 مليون درهم، وذلك في إطار المشاريع المستقبلية في قطاع الكهرباء حتى عام 2022.

كما يأتي مشروع محطة «غليلة» لتحلية مياه البحر في رأس الخيمة مثالاً على تحقيق كفاءة عالية في الإنتاج كونه من أكبر مشاريع التحلية وفقاً لنظام التناضح العكسي في الدولة والذي تبلغ تكلفته 320 مليون درهم وينتج نحو 15 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، إذ يعد المشروع الأقل من حيث استهلاك الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط بنسبة 3.14 كيلوواط للمتر المكعب من الماء، بينما يقلل المشروع فاقد الطاقة بنسبة 24%، ويخفض المشروع نسبة الانبعاثات الكربونية بمقدار 6800 طن في السنة، إضافة إلى تحقيق وفورات مالية في التكاليف التشغيلية بمقدار 105 ملايين درهم على مدى 20 عاماً.

وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات التي تستهدف استدامة قطاع الطاقة في الإمارات وخفض البصمة الكربونية، ومنها مبادرة «العدادات الذكية» بهدف تركيب 750 ألف عداد ذكي حتى عام 2021، منها 300 ألف عداد مياه، و350 ألف عداد كهرباء، حيث تم تركيب 25 ألف عداد حالياً وربطها بالنظام، إضافة إلى مبادرة تركيب أجهزة الترشيد لفئتي السكني والجهات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة من تركيب أكثر من 850 ألف جهاز للترشيد منذ عام 2015 حتى اليوم، منها 32 ألف مسكن للمواطنين في جميع المناطق الشمالية، إضافة لـ 31 مبنى حكومياً و250 مسجداً حتى الآن مع وجود خطة لتغطية جميع المساجد بمعدل 60 مسجداً كل سنة و180 مدرسة حتى الآن، مع وجود خطة لتغطية جميع المدارس بمعدل 60 مدرسة كل سنة.