حملة توعوية بشأن السيارات المهملة في مصفح الصناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم قطاع عمليات البلديات الفرعية بأبوظبي، من خلال قسم التواصل المجتمعي بإدارة خدمات وإسعاد المجتمع- مركز بلدية مصفح- حملة توعوية بشأن التنبيه إلى الآثار السلبية لظاهرة المركبات المهملة، وذلك في منطقة مصفح الصناعية، وقد قام فريق الحملة بالتواصل مع الورش وأصحاب الكراجات، حيث شملت أكثر من 20 ورشة، وحرص الفريق على توجيههم للالتزام بمبادرة البلدية التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة النقل والهادفة إلى توفير مواقف للمركبات الخفيفة المتضررة، داعين إياهم إلى الاستفادة من هذه الخدمة وإيقاف المركبات ضمن المساحة التي خصصتها البلدية ودائرة النقل، معربة عن ثقتها بالتزام هذه الورش بهذه المبادرة وإنجاحها للتخلص من مشكلة السيارات المهملة أمام الورش وعلى الطرق، كما سلم فريق الحملة المطبوعات التثقيفية والتوعوية ولاسيما بشأن معايير قانون الحفاظ على المظهر العام للمدينة.

عناية

وضمن هذا الإطار دعا مركز بلدية مصفح أفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص المسؤولين عن الورش وكراجات خدمة السيارات في المنطقة الصناعية إلى أهمية العناية بالمركبات على اختلاف أنواعها، وعدم تركها مهملة في الشوارع مغطاة بالأتربة، الأمر الذي يشوّه المظهر العام للمدينة.