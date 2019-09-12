«الزراعة والسلامة الغذائية» تشارك في سوق ليوا للتمور

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في فعاليات سوق ليوا للتمور الفاخرة الذي ينظمه مصنع تمور ليوا، في مدينة مزيرعة (ليوا) بمنطقة الظفرة، والذي يتم تنظيمه بشكل دائم خلال أيام نهاية الأسبوع على مدار العام، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم المزارعين المحليين وتطوير صناعة التمور في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

تعريف

وستعمل الهيئة خلال مشاركتها على التعريف بدورها في تطوير وتحسين القطاع الزراعي في الإمارة من خلال برامج الدعم والتوعية والإرشاد التي تقدمها للمزارعين وأصحاب المزارع، وإطلاعهم على أفضل الممارسات لإدارة أشجار النخيل والطرق الصحيحة للعناية بها في جميع مراحل الإنتاج، وتعريفهم كذلك بأهم الآفات التي تصيب أشجار النخيل وسبل مكافحتها والوقاية منها، وتعريفهم بقنوات التواصل مع الهيئة وأبرز الخدمات التي تقدمها في هذا المجال.

توزيع

كما ستتضمن مشاركة الهيئة توزيع عدد من النشرات التعريفية والتوعوية والإرشادية المتصلة بقطاع النخيل، والتعريف بمراحل نمو التمور والرطب، وأهم المتطلبات الخاصة بالعناية بكل مرحلة.