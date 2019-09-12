مصرف أبوظبي الإسلامي يشارك في حملة «درب السلامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تفاعل مصرف أبوظبي الإسلامي مع حملة «درب السلامة» التي تنفذها شرطة أبوظبي بنشر فيديو على الشاشات الإلكترونية التسويقية في عدد من فروع المصرف، والذي ركز على التعريف بأهداف الحملة والسلوكيات السلبية التي يجب على السائقين تجنبها واتباع القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأثنت شرطة أبوظبي على تعاون مصرف أبوظبي الإسلامي والشركاء في نشر التوعية المرورية ضمن حملة «درب السلامة» والتي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والمشاة، ضمن خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.

وتتضمن الحملة برنامجاً شاملاً لتعزيز سلوكيات السائقين بالإمارة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية ضمن عدد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والبرامج الهادفة إلى الوصول إلى أكبر شريحة من السائقين عبر مختلف وسائل الإعلام، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس الشعبية، وتوزيع النشرات التوعوية.