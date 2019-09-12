متابعة تجهيزات «المدينة الآمنة» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اطلع العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، على تجهيزات مشروع المدينة الآمنة، وأكد أن مشروع المدينة الآمنة في الإمارة يسير وفق الخطة الزمنية المحددة له، وسيسهم في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على استقرار وطمأنينة الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرضه، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعكس حرص حكومتنا الرشدية على استتباب الأمن ومواكبة التطور التقني وتسخير كل الموارد والإمكانات المتاحة لخدمة الصالح العام.

واطلع العميد الطير على كل تجهيزات البنية التحتية اللازمة والخاصة بالمواقع الميدانية المحددة تمهيداً لتركيب الكاميرات فيها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، فيما تفقد غرفة عمليات الشرطة للوقوف عن قرب على عملية الربط بين كاميرات مراقبة المدينة الذكية وبيــن غرفة العمليات.