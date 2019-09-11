وزير العدل يشيد بنتائج تطبيق السوار الإلكتروني للسجناء

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور سلطان سعيد البادي وزير العدل على أهمية تقديم مستويات جديدة من التميز وسرعة الإنجاز للخدمات القانونية والقضائية التي تقدمها الوزارة عبر مرافقها في أنحاء الدولة، وتميز تلك الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين لتكون معبرة عن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وما وصلت إليه بيئة العمل المتميزة في ساحات القضاء والإدارات التابعة لوزارة العدل.

وكان معالي وزير العدل قد واصل زياراته التفقدية للمحاكم والنيابات الاتحادية بالدولة، وتفقد معاليه صباح اليوم سير العمل في دار القضاء بالفجيرة ومحاكم ونيابات خورفكان، حيث التقي مع رؤساء المحاكم والقضاة وجمهور المتعاملين، واستمع خلال لقاءه مع الموظفين والموظفات إلي مقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير العمل، وزار عدد من الإدارات والأقسام الخاصة بتقديم الخدمات للمتعاملين.

كما اطلع معالي سلطان سعيد البادي علي التقنية الحديثة لنظام الرقابة الالكترونية للسجناء "السوار الإلكتروني"، والذي تم استحداثه كإحدي الوسائل البديلة لعقوبة السجن بالتنسيق بين بين وزارة العدل والشرطة، في إطار استبدال العقوبات السالبة للحريات بوسائل أخري تمثل نقلة نوعية في الحفاظ علي كرامة الإنسان وحقوقه، مشيدا معاليه بالأثار الاجتماعية والنفسية للسوار الإلكتروني علي السجين واسرته والمجتمع، كما أشاد معاليه خلال اطلاعه علي منظومة العمل بمبادرة نيابة بلا ورق، بالاستغناء على الأوراق العادية في الدعاوى الجزائية، والتحول الكامل بمشروع نيابة بلا ورق في نيابة الفجيرة والنيابات الجزئية والتخصصية التابعة لها، تحقيقا لرؤية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، والوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، عبر تقليل استخدام الأوراق والاعتماد على السجلات الإلكترونية فقط، والإسهام في تسريع إنجاز القضايا وتقليل التكاليف، وتخفيف الأعباء على المراجعين والموظفين في الوقت ذاته.

ورافق معاليه خلال زياراته التفقدية سعادة سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وسعادة القاضي جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، وسعادة عبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعدد من المسئولين بالوزارة.