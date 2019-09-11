انسحاب مرشح من أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

كشفت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن انسحاب أحد المرشحين من خوض الانتخابات، مبينة في الوقت ذاته بأن هناك إقبالا جيدا لتقديم طلبات اعتماد الخطط الدعائية لكافة المرشحين.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في تلقي طلبات المقار الانتخابية واعتماد تقديم الوكالات من المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط، وهي أن يكون ضمن الهيئة الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها المرشح.

وأوضحت أن الحملات الإعلانية مستمرة حتى 4 أكتوبر المقبل، مؤكدة على أهمية الالتزام من قبل المرشح بالضوابط والتعليمات التنفيذية لانتخابات الوطني 2019 حتى لا يكون عرضة للمخالفات.