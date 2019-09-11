سعودي يفقد هويته .. وشرطة الشارقة تعيدها إليه في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

إنتبه أحد الأشقاء السعوديين ، عند وصوله إلى منفذ الغويفات الحدودي في طريق عودته إلى المملكة بصحبة أفراد عائلته ، إلى أنه نسي بطاقة هويته بالفندق الذي أقام به خلال تواجده بمدينة الشارقة.



حيث اتصل بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وأبلغهم بما حدث له قبل أن يقرر العودة إلى الشارقة لمراجعة الفندق والعثور على بطاقته.



وفي طريق العودة تلقى إتصالاً هاتفياً من أحد ضباط شرطة الشارقة يبلغه بأنهم في طريقهم إليه مع البطاقة حيث فوجيء بكل من المقدم عبدالرحمن خاطر والنقيب سعود الشيبة من فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المروروالدوريات بشرطة الشارقة وهما يستوقفانه على الطريق لاستلام البطاقة ومعهما باقة ورد قبل وصوله إلى العاصمة أبوظبي مشيداً برجال شرطة الشارقة ، ومعرباً عن شكره لهم على اهتمامهم وسرعة تجاوبهم مع الاتصال وحل مشكلته .