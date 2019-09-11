«قضاء أبوظبي» تدشّن 7 مشاريع خدمية في محاكم العين

المصدر: أبوظبي - البيان

دشن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي 7 مشاريع خدمية في محاكم العين، من أبرزها مركز إسعاد المتعاملين الذي يقدم كافة الخدمات عبر نافذة واحدة ودون الحاجة إلى التنقل بين مكاتب المحكمة، ومركز الترجمة عن بعد، وقاعة متعددة الاستخدامات مزوّدة بتقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى مقرات الدائرة بمنطقة العين في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة المتابعة الحثيثة للأداء في مختلف مقرات دائرة القضاء، والتعرف عن قرب على طبيعة الخدمات المقدمة، ومتطلباتها بما يحقق التميز في تقديم خدمات قضائية وفق أرقى الممارسات العالمية.