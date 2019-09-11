قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقّد أقسام التحريات والمباحث الجنائية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مختلف أقسام وأفرع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وقد رافقه خلال الزيارة العقيد مروان عبد الله جكه مدير مكتب قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والمستشار سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بشرطة رأس الخيمة، وفريق التفتيش، حيث كان في استقبالهم العميد عبد الله منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعقيد أحمد المنصوري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

وأكد اللواء علي بن علوان، أهمية الدور الكبير الذي تقوم به إدارة التحريات والمباحث الجنائية في تعزيز الأمن والأمان.

وقد تفقّد اللواء بن علوان الشرطة السياحية واطلع على خطة عمل وبرامج توعية السياح والفعاليات الخاصة بهم على مستوى الإمارة.