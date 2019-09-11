المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن إطلاق برنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية، الذي أكد أنه خطة جادة وفريدة من نوعها وترجمة واقعية لجهود الدولة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وقال اللواء العبيدلي لـ«البيان» إن البرنامج يلبي احتياجات ومتطلبات إدارة الإبداع والقيادة يشمل برامج تدريبية، وورش عمل، وزيارات ميدانية يشارك في تقديمها 14 جهة محلية وعالمية لإعداد وتأهيل قادة الملكية الفكرية، وإنه تم تصميم البرنامج للتركيز على خبراء الملكية الفكرية وقادة الابتكار، وموظفي الموارد البشرية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والعاملين في الشؤون القانونية، وجميع الموظفين الذين يعملون في مجالات دعم التطوير والابتكار عبر المؤسسات، وإن آخر يوم للتسجيل في 3 من أكتوبر المقبل.

أهداف

وأضاف العبيدلي أن أهداف البرنامج تركز على إطْلاع المشاركين بما يستجد في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الملكية الفكرية ودور منظمات الملكية الفكرية العالمية، وتحديد التحديات في مجال حماية الملكية الفكرية ووضع حلول لها، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، منوها أن مدة البرنامج 18 يوماً تدريبياً مقسمة إلى عدة مراحل، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لكبرى الشركات العالمية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب، من أكتوبر 2019 إلى غاية فبراير 2020.

تبادل الخبرات

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى أن البرنامج يمنح المشاركين فرصة تبادل الخبرات في مجال حماية الملكية الفكرية، والتشجيع على العمل الجماعي بين قادة الملكية الفكرية، وإعداد مشاريع التخرج في مجال الملكية الفكرية، مبينا أن شروط التسجيل تتضمن الحاصلين على درجة البكالوريوس، والإلمام بأسس الملكية الفكرية، ويفضل خبرة لا تقل عن سنة في مجال الابتكار، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وتتضمن أجندة البرنامج التدريبي الذي سينطلق من جمعية الإمارات للملكية الفكري شرح آلية برنامج قادة الإمارات للملكية الفكرية، وتعريف المشاركين عن أنشطة الجمعية في 21 أكتوبر 2019، يعقبها زيارة لمقر شركة لويس فيتون LV بباريس يومي 28/‏29 أكتوبر المقبل، تتضمن برنامجاً تدريبياً وزيارة ميدانية لمصنع لويس فيتون، والاطلاع على تجربة الجمارك الفرنسية، والاطلاع على تجربة القضاء والبرلمان الفرنسي، كذلك سيقوم المشاركون بزيارة أكاديمية الويبو ـ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) جنيف - سويسرا، للاطلاع على أنظمة الويبو في حماية الملكية الفكرية ودور الأكاديمية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي، وإنفاذ الملكية الفكرية وذلك في الفترة من 31 أكتوبر المقبل إلى 1 من نوفمبر المقبل.

أجندة

وأفاد العبيدلي بأن الأجندة تتضمن زيارة معهد التدريب القضائي بوزارة العدل لتعريف المشاركين عن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الفكرية والمقرر في شهر نوفمبر 2019، وزيارة ميدانية لوزارة الاقتصاد للتعرف على دور الوزارة وقطاع الملكية الفكرية (إدارة العلامات التجارية، إدارة المصنفات الفكرية، المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع) في مجال حماية الملكية الفكرية والاطلاع على أفضل الممارسات وزيارة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للتعرف على البرنامج التدريبي للمشاركين عن مؤشر الابتكار العالمي وطريقته وجهود دولة الإمارات في تحقيق المؤشر (نقل المعرفة عن تقرير مؤشر الابتكار العالمي وآلية العمل بالهيئة) نوفمبر المقبل، كما يشهد البرنامج التدريبي زيارة لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتعريف المشاركين بالمركز وأنشطته في دعم الابتكار، وشرح الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وشرح السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في شهر ديسمبر المقبل.

زيارات

وسيقوم المشاركون بزيارة لمقر القيادة العامة لشرطة دبي إدارة الجرائم الاقتصادية ومركز الابتكار، للاطلاع على أفضل الممارسات ومركز الابتكار - وزارة الداخلية، كذلك زيارة مجلس أصحاب العلامات التجارية BP، لتعريف المشاركين بأنشطة المجلس ودوره في دعم حماية العلامات التجارية وأفضل الممارسات في هذا المجال شهر يناير 2020، وتضم كذلك زيارة دائرة التنمية الاقتصادية - الشارقة لتعريف المشاركين بدور الدائرة في حماية الملكية الفكرية وأفضل الممارسات في هذا المجال يناير 2020، وزيارة إلى جمارك دبي للاطلاع على دور الجمارك في حماية الملكية الفكرية والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال يناير 2020م، وزيارة المنظمة الكورية للملكية الفكرية (KIPO) كوريا الجنوبية والاطلاع على تجربة القضاء الكوري، وبرنامج تدريبي عن تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، وكيفية إدارة أصول الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية في شهر فبراير 2020م، ويختتم البرنامج بزيارة لشركة سامسونغ بكوريا الجنوبية - سيئول في فبراير 2020.