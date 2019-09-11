شرطة دبي تعود مصابي الحافلة المدرسية في مستشفى راشد

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، زار العقيد راشد محمد صالح الشحي مدير مركز شرطة بر دبي، المصابين في حادث حافلة مدرسة «our own school» الثانوية، في مستشفى راشد بدبي، للاطمئنان على حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأوضح العقيد الشحي أن كافة الطلبة غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء التام، باستثناء طالبة واحدة تبلغ من العمر 11 عاماً، والمشرفة وسائق الصهريج اللذان ما زالا في المستشفى، مشيراً إلى أن وضعهم الصحي جيد. كما قام العقيد الشحي بزيارة المدرسة، والتقى المدير والهيئة الإدارية.