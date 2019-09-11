محمد بن راشد: دبي سليكون فالي الشرق الأوسط

المصدر: دبي ــ وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «دبي تحولت إلى سليكون فالي الشرق الأوسط». وأضاف سموه: «رؤيتنا لمدينة دبي للإنترنت وغيرها من المدن التخصصية التي أطلقناها بدأت تؤتي ثمارها، عبر خلق قطاعات اقتصادية جديدة، وصناعة ثروات جديدة، ورجال أعمال عالميين».

جاء ذلك أثناء لقاء سموه رائد الأعمال في قطاع التكنولوجيا ديف توراخيا، الذي باع شركته «ميديا دوت نت»، التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها بمبلغ 3.3 مليارات درهم. وشهدت دبي سلسلة من الصفقات المليارية الضخمة لبيع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى من بينها شركتا «كريم»، وسوق. كوم.