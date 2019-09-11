إنجاز 500 وحدة سكنية في منطقة عود المطينة الأولى بدبي

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قامت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بإنجاز مجمع سكني جديد في منطقة عود المطينة في إمارة دبي، حيث يتكون المشروع من 500 مسكن، إضافة إلى المرافق الخدمية.

مساحة

وتبلغ مساحة المشروع نحو 58 هكتاراً، وهي كالتالي: المساكن المنفصلة 292 مسكناً، وتتكون من طابق أرضي به 4 غرف نوم، وغرفة معيشة ومجلس، وغرفة طعام ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، إضافة إلى غرفة غسيل، ويوجد أربعة نماذج للواجهات المعمارية وتشمل الطراز الإسلامي والمحلي والأندلسي والعصري الحديث.

المساكن المتلاصقة 208 مساكن، وهي عبارة عن مسكنين ملتصقين كل منهما على قطعة أرض مختلفة يفصل بينهما جدار خارجي مشترك، ويتكون كل مسكن من طابق أرضي به غرفتا نوم وغرفة معيشة ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، إضافة إلى غرفة غسيل، ويوجد أربعة نماذج للواجهات المعمارية وتشمل: الطراز الإسلامي والمحلي والأندلسي والعصري الحديث. وقد تم بناء المساكن بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء كما تم استخدام الأنظمة الحديثة، مثل تركيب الكاميرات الأمنية، وجهاز الإنذار 24/7 بالتعاون مع الجهات الخدمية مثل وزارة الداخلية، وشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة الإمارات للاتصالات – اتصالات.

استقرار اجتماعي

وقال المهندس محمد أحمد بو رحيمة مساعد المدير التنفيذي لقطاع المشاريع في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تلعب دوراً مهماً في تعزيز حياة المواطنين وتوفير خدمات متنوعة لهم في جميع أنحاء الدولة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية والإسكانية وتطوير بعضها في مختلف المناطق، وذلك لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وخاصة أن هذه المشاريع تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطورة في الإمارات، ضمن معايير عالية من الأمن والسلامة.