4000 موظف ينضمون إلى أكاديمية أبوظبي الحكومية في عامها الأول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية اجتماعه الأول برئاسة سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث اطّلع المجلس على استراتيجية الأكاديمية المستقبلية لتوسيع برامجها التعليمية الموجهة للموظفين في حكومة أبوظبي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على الإنجازات التي حققتها الأكاديمية خلال عامها الأول والذي شهد انضمام أكثر من 4 آلاف موظف حكومي ليستهلّوا مسيرة التعلّم المستمر في الأكاديمية.

ميزانية

كما اطّلع مجلس الأمناء على خطة وميزانية أكاديمية أبوظبي الحكومية للعام المقبل، بما في ذلك الخطط الخاصة بالبرامج الجارية مثل ميثاق العمل الحكومي، والمسار العام، وبرامج القيادة الاستراتيجية المتقدمة، وبرامج «قادة التأثير» و«قادة التغيير» و«قائد اليوم» والتي تستهدف الموظفين الحكوميين ذوي الإمكانات القيادية في مختلف المستويات، فضلاً عن الخطط التحضيرية للبرامج الجديدة القادمة.

وعقدت الأكاديمية منذ تأسيسها أكثر من 116 جلسة تدريبية ضمن برنامج ميثاق العمل الحكومي شملت 3900 موظف حكومي، وأكثر من 33 جلسة تدريبية ضمن برامج المسار العام شملت أكثر من 450 موظفاً حكومياً.

شراكة

وخلال العام الأول من تأسيسها، قامت أكاديمية أبوظبي الحكومية بترسيخ أواصر الشراكة والتعاون مع الدوائر والهيئات والأجهزة الحكومية في الإمارة للتأكد من ملاءمة برامج الأكاديمية لاحتياجاتها ومتطلباتها، كما أبرمت شراكات مع جهات عالمية رائدة في مجال التعليم، بما في ذلك المعهد الدولي للتطوير الإداري «آي إم دي»، وكلية هارفارد كينيدي، والعديد من المؤسسات الأخرى.

