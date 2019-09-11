مجلس شباب طرق دبي يعزز مفهوم استشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس الشباب بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورشة مجتمع الشباب Youth Community في مركز الشباب «youth Hub X» بمقره في أبراج الإمارات، وبمشاركة أكثر من 30 موظفاً وموظفة من الهيئة، وهي إحدى مبادرات المجلس السنوية.

وقالت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين ورئيسة اللجنة العليا لاستشراف المستقبل بهيئة الطرق والمواصلات: إن المبادرة تهدف إلى خلق قناة تواصل مع شباب الهيئة بطريقة غير تقليدية، وفتح حوارات نقاشية بين أعضائه وموظفي وموظفات الهيئة، من خلال عقد سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التي تهم الشباب، وتختص بمجالات عملهم في الهيئة، حيث يتم تناول مواضيع ومحاور متنوعة كل عام.

دوافع

وأضافت: إن الورشة هذا العام هدفت إلى تعزيز مفهوم استشراف المستقبل لدى المشاركين، وإنها تضمنت محاضرات وممارسات عملية عن الاستشراف والتفكير المستقبلي، وكيفية استخدام مجموعة من الأسئلة البسيطة للحصول على رؤى مثيرة للاهتمام حول الدوافع المستقبلية للتغيير، بالإضافة إلى تدريب الشباب على آلية الاستفادة من أدوات استشراف المستقبل لبناء سيناريوهات مستقبلية، ثم تجريب طريقة لفهم أساليب ووسائل ديناميات مقاومة التغيير الهدام من خلال تطبيق خطة تشتمل على ثلاثة آفاق (القصير، المتوسط، الطويل).

وأوضحت، أن ورش العمل تطرقت أيضاً إلى الفرص والتحديات التي تـهم شباب الهيئة، والبرامج اللازمة التي تسهم في تطوير الشباب، وتشجعهم على الابتكار والإبداع، وتطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية، فضلاً عن طرح عدد من المحاور التي تشغل طموحات الشباب، مثل آلية الاستعداد لتولي مهام مستقبلية، والمهارات الواجب توافرها واكتسابها لتحقيق الطموحات، وكيفية اتخاذ القرار.