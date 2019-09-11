100 ملف متميز ضمن «برنامج الشيخة فاطمة للذكاء المجتمعي»

المصدر: أبوظبي - وام

استعرضت «لجنة تحكيم برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» خلال اجتماعها برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، الملفات المرشحة «الفردية والجماعية والمؤسساتية» والتي تم اعتمادها من بين 3093 ملف ترشح للبرنامج.

حضر الاجتماع -الذي عقد بمقر مؤسسة التنمية الأسرية- أعضاء اللجنة المكونة من: مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتورة منى البحر مستشار دائرة تنمية المجتمع، والرائد م. وضاح الحارثي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، وحميد الشامسي نائب رئيس مجلس الشارقة للشباب.

جوائز

وناقش أعضاء لجنة التحكيم خلال الاجتماع الملفات وحيثيات كل ملف على حدة بغية الوصول إلى رأي مشترك فيما يتعلق بالمرشحين لهذه المرحلة.

وأكدت منى البحر أن لجنة التحكيم انتهت من مناقشة الملفات البالغ عددها 100 ملف، وذلك مع أعضاء فريق التقييم وتوصلت إلى رأي جماعي فيما يتعلق بالمرشحين للحصول على جوائز البرنامج حسب فئاته.

وأعلنت أن القائمة باتت جاهزة لرفعها إلى رئيس اللجنة العليا للبرنامج سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وأعضاء اللجنة العليا لإطلاعهم على نتائج التحكيم وكي يتسنى لهم إعداد القائمة القصيرة للمرشحين ومن ثم رفعها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لاعتماد سموها أسماء 40 فائزاً يمثلون فئات البرنامج والذين سيتم الإعلان عنهم في الحفل الختامي المقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل.

مجالات

وأكدت عوشة السويدي، مطور رئيسي أول جوائز مؤسسية في المؤسسة مدير مشروع البرنامج، أن أعداد المترشحين لهذه الدورة تجاوزت المتوقع خاصة بعد إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج الذي جمع عدة جوائز ومجالات تشرف عليها المؤسسة.

تقييم

وأوضحت السويدي أن الملفات وصلت من جميع البلدان العربية وعدد من الدول الأجنبية، وتم تقييمها إلكترونياً من قبل متخصصين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال، وهو ما يسهم في حوكمة الإجراءات كافة ويمنح البرنامج صفات مهمة من أهمها النزاهة والعدالة والشفافية والمصداقية.

جدير بالذكر أن البرنامج كان قد أطلق برسالته ورؤيته الجديدتين في شهر نوفمبر 2018.