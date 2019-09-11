«القيادات الإعلامية» يستعرض أحدث المتغيرات في نقل الأخبار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قدم منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام أمس جلسة حوارية بعنوان «الإعلام في عالم متغير» استعرض خلالها أمام المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة المشهد الإعلامي مع التطور التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور قنوات جديدة لنقل الأخبار والمعلومات استقطبت اهتمام الجمهور على نطاق واسع.

وينظم مركز الشباب العربي «برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة» برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب، وذلك بهدف صناعة جيل أفضل من الإعلاميين العرب، ويشارك فيه 100 شاب وشابة من كل من عُمان، والمغرب، والعراق، والأردن، والسعودية، وتونس، وسوريا، وجزر القمر، والكويت، والجزائر، والسودان، واليمن، والبحرين، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، وليبيا.

معادلة جديدة

وقال منصور المنصوري: «شهد العالم خلال السنوات الماضية تغييرات وضعت قطاع الإعلام أمام معادلة جديدة فرضت على المؤسسات الإعلامية ضرورة مواكبتها وفهمها على نحو أمثل لكي تكون أكثر قدرة على مواصلة تأثيرها في الفئات المستهدفة، وذلك من خلال اتباع أساليب مبتكرة لنقل رسالتها والحفاظ على مكانتها، وشعبيتها في المجتمع، وهذا المشهد المتغير يتطلب منا كإعلاميين ومسؤولين في القطاع التركيز على بناء قنوات تواصل أكثر فعالية مع الجمهور، والعمل على تعزيز تواجدنا في مختلف منصات الإعلام الجديدة».

وخلال جلسة حوارية بعنوان «إدارة الأزمات الإعلامية»، أكد جابر اللمكي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والإعلام الاستراتيجي في المجلس الوطني للإعلام، إن الأزمات الإعلامية متعددة ومتنوعة وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتعلق عادة بالرأي العام، ويمثل التعامل مع الأزمات الإعلامية من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه القائمين على وسائل الإعلام، بل وصناع القرار.

ومن جانبه استعرض محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» استراتيجية الوكالة في نشر رسالة دولة الإمارات من خلال بث أخبارها بعدد من اللغات الأكثر استخداماً في العالم، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور في مختلف أنحاء دول العالم.

وشهدت أجندة اليوم الثالث من البرنامج في أبوظبي على عدد من ورش العمل، استهلها اليوم بورشة عمل لقناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، وورشة عمل twofour54، وورشتي عمل حول «العرض البصري وفن المقابلات»، و«العمل على المشاريع الإعلامية» التي أدارتهما صحيفة «ذا ناشيونال».