عمار النعيمي يوجّه بتسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2021

المصدر: عجمان - وام

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الجهات الحكومية في الإمارة بضرورة الالتزام بالخطط المعتمدة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات رؤية عجمان 2021، والعمل في إطار حكومي متكامل لتجاوز التحديات بوعي وحرص.

وأضاف سموه: «نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة لحصد نتائج ما تم إنجازه في السنوات الماضية من جهود ومبادرات ومشاريع، تهدف إلى تقديم مستوى عالٍ من الخدمات الحكومية يفوق توقعات الجمهور».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي للإمارة في فندق عجمان سراي.وناقشت الجلسة تقرير «الاستدامة المالية» الذي قدمته دائرة المالية، واستعرض الوضع الاقتصادي للإمارة وسياقها المالي خلال السنوات الـ 3 الماضية، موضحاً النفقات التشغيلية مقابل النفقات الرأسمالية والإيرادات والنفقات الحقيقية مقارنة بالمخطط.

وأشار التقرير إلى هدف ضمان الاستدامة المالية في حكومة عجمان المعتمد في الخطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021، والوضع الحالي للإمارة وكيفية تحقيق الاستدامة التي تتطلب إطاراً فعّالاً لإدارة الاستدامة المالية ومراقبتها بشكل فعّال واستعرض مقارنات معيارية بين 5 مدن عالمية لتحديد أفضل الممارسات لإمارة عجمان وفرص التطوير.

واستعرض المجلس مستجدات وتطورات مستهدف التوطين الذي قدمته دائرة الموارد البشرية ومؤشرات أداء الجهات الحكومية. ووجه سمو الشيخ عمار النعيمي الجهات الحكومية كافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع التوطين وإيجاد الحلول للتحديات.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ديوان الحاكم إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. وبحث سموه والسفير علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين.

لقاء

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بديوان الحاكم أمس رجاء رابيا القنصل العام الجديدة لجمهورية فرنسا التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام منصبها لدى الدولة.وبحث سموه علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعززها وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين.