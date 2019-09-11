وكالة الإمارات للفضاء تبحث تفعيل دور المجموعة العربية للتعاون الفضائي

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت وكالة الإمارات للفضاء ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات في اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 104، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في جمهورية مصر العربية، بهدف بحث إمكانية تفعيل دور المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

واستعرض الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، في الاجتماع، وبحضور وزراء وكبار مسؤولي الدول العربية الأعضاء، مراحل تطور قطاع الفضاء الإماراتي من الرؤية إلى الواقع، ومشاريع وكالة الإمارات للفضاء ودورها في تطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الكوادر البشرية المتخصصة وتفعيل الشراكات الدولية، ووضع القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع في الدولة، بالإضافة إلى مبادرة دولة الإمارات لتفعيل عمل المجموعة العربية للتعاون الفضائي والقمر الصناعي العربي 813 الذي تموله وكالة الإمارات للفضاء.

وقال الأحبابي إن مشاركتنا اليوم في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، توضح أهمية قطاع الفضاء في المنطقة، ومساعي الدول العربية لتفعيل جهودها في هذا المجال من خلال البدء بوضع آلية شاملة لعمل المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وأضاف الأحبابي: «نفخر باحتضان تطوير وإنشاء مشروع القمر الصناعي 813، المشروع العربي الأول من نوعه في المنطقة، وهو رسالة توجهها دولة الإمارات إلى المجتمعات العربية بجدية الطموح في إعادة الريادة العربية لقطاع الفضاء، وتسعى دولة الإمارات لتعزيز التعاون العربي لدخول سباق الفضاء العالمي، تحت مظلة المجموعة العربية للتعاون الفضائي، التي ستوحد الجهود العربية في هذا المجال، وتعزز تمثيلها في المحافل الدولية».

وبدوره أشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بريادة برنامج الإمارات للفضاء، وثمن جهود دولة الإمارات في دعم التعاون العربي في مجال علوم الفضاء واستخداماته لصالح تقدم الدول العربية. والتقى وفد وكالة الإمارات للفضاء على هامش الاجتماع، الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، حيث تم بحث التعاون المستقبلي مع الجامعة العربية.