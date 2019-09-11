«تنفيذي الشارقة» يثمن توجيهات سلطان القاسمي بشأن التوطين

المصدر: الشارقة - البيان

ثمن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم الكوادر المواطنة وتوفير الوظائف لهم من خلال إطلاق سموه مشروع سلطان القاسمي للتوطين في القطاع الخاص، والهادف لتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال منح المميزات والأمان الوظيفي في كادر الحكومة المحلية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص في إمارة الشارقة.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وأشاد المجلس بإنشاء دائرة التوطين المعنية بإدارة ومتابعة توظيف المواطنين في القطاع الخاص في الإمارة والتنسيق حول كافة شؤونهم بين جهات عملهم وحكومة الشارقة.

وأكد المجلس اهتمام وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة الكبير باللغة العربية من خلال تبني العديد من المبادرات الداعمة لها وتأهيل المتخصصين فيها ومن ضمنها إنشاء مراكز لتقويم اللغة العربية والعناية بها للأطفال والناشئة، بالإضافة إلى تعيين أصحاب التخصصات من خريجي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في عدد من الجهات الحكومية.