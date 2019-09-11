الأنظار تتجه نحو المنصوري مع بدء العد التنازلي لانطلاقه إلى محطة الفضاء

المصدر: دبي - أحمد يحيى

مع بدء العد التنازلي لانطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، واستكمال الاستعدادات النهائية مع زميله سلطان النيادي، تتوجه أنظار الشعب الإماراتي وقادته نحو هذه الرحلة التاريخية، مقدمين كل وسائل دعمهم الرسمي والمعنوي، وصولاً لوضع بصمة إماراتية عالمية وتحقيق نهضة علمية عربية في قطاع الفضاء.

وشكلت الرسائل التي يوجهها أصحاب السمو الشيوخ في كل مناسبة وعبر كل الوسائل ومن بينها منصات التواصل الاجتماعي، لدعم رائدي الفضاء ومساندتهما حتى ميعاد الانطلاق، عامل فخر كبير للمنصوري والنيادي، اللذين كانا حريصين على الرد على تلك الرسائل، وإبداء استعدادهما التام لإعلاء راية الوطن وتسجيل اسمه بحروف من نور في قطاع الفضاء على مستوى العالم، فضلاً عن التفاعل غير المحدود مع حسابات الرائدين الاجتماعية دعماً لهما وفخراً بما يقدمانه للوطن والأمة العربية.

وجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمشاريع البرنامج الوطني للفضاء وفي مقدمتها «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» في أبريل 2017، بهدف تأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء وإعدادهم للمشاركة في مهام استكشاف الفضاء العالمية بالتزامن مع حلول العام 2021.

وفُتح باب التسجيل الإلكتروني لبرنامج «الإمارات لرواد الفضاء» في ديسمبر 2017 لكل من يجد في نفسه الكفاءة والجدارة كي يكون أول رائد فضاء إماراتي، ولتمثيل دولته عالمياً للتقدم والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني https:/‏/‏mbrsc.ae/‏astronauts، وذلك من خلال تغريدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، آنذاك وجاء فيها: «أدعو شبابنا وشاباتنا للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز محمد بن راشد للفضاء، وسيتم اختيار الأفضل والأقدر والأكثر كفاءة ليكونوا سفراءنا للفضاء، وأؤكد أن كل شاب وشابة لهم دور في مستقبل الإمارات على أرضها أو في سمائها أو عبر فضاء كونها الفسيح».

وأضاف سموه: «طموحاتنا لن تتوقف، لأن وراءها رجالاً، وإنجازاتنا لن تتباطأ لأن معها عقولاً وأفكاراً، ومسيرتنا مستمرة بقوة لأننا لا نلتفت للوراء، ولا يصل متردد، ولا ينجح مشكك»، ودعا سموه شباب وشابات الإمارات كافة إلى التسجيل في برنامج رواد فضاء الإمارات عبر عنوان الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء خصيصاً لهذا البرنامج.