الزيودي يطلع على احتياجات تجار الأسماك

المصدر: دبي- البيان

زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، ماركت الواجهة البحرية في دبي، في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع الصيد والثروة السمكية وتحقيق استدامته.

والتقى معالي الدكتور الزيودي خلال جولته وفريق العمل المرافق له في ماركت الواجهة البحرية بمجموعة من تجار الأسماك والصيادين، واطلع على نظام تداول الأسماك وبيعها وتوزيعها على باقي الأسواق.

واستمع معاليه إلى احتياجات العاملين في هذا القطاع وأهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً على أهمية قطاع الصيد والمهن المرتبطة به، وحرص الوزارة والجهات المعنية في الدولة في توفير الدعم اللازم له.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يجريها معاليه وفريق عمل الوزارة للوقوف على احتياجات العاملين في القطاعات التابعة للوزارة، والتعرف عن قرب إلى أهم الخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان استدامة القطاع.

وقال معالي الدكتور الزيودي، «إن آلية عمل الوزارة في متابعة ودعم القطاعات التابعة لها تعتمد على منظومة متكاملة تشمل إيجاد منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تنظم العمل في القطاع، وإطلاق برامج ومبادرات تعزز من تطوره ونموه، وتنفيذ جولات وزيارات ميدانية لمتابعة التطورات والتحديات»، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تستهدف تعزيز تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

جولة

ودعا معاليه تجار الأسماك والصيادين إلى ضرورة الالتزام باتباع القوانين المنظمة لمهنة الصيد للحفاظ على الثروة السمكية المحلية، وضمان استدامة مخزونها واستدامة القطاع بشكل عام.

رافق معاليه خلال جولته الميدانية سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والمهندس صلاح الريسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، ومحمد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي في الوزارة، وخالد العوضي مساعد المدير العام لقطاع الرقابة البيئية والصحة والسلامة في بلدية دبي، ولاكلن جايد المدير التنفيذي في «إثراء دبي»، ومحمد المدني مدير ماركت الواجهة البحرية، وعادل الهرمودي مدير عمليات الماركت.

منصة

ويمثل ماركت الواجهة البحرية الذي تم افتتاحه في يونيو 2017 ويمتد على مساحة 120 ألف متر مربع، منصة جذب للمنتجات السمكية وبعض السلع الغذائية في مختلف مناطق الدولة وخارجها ونقطة توزيع للتصدير.