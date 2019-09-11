«إقامة دبي» تشجّع على «إيجابية التواصل»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي جلسة حوارية بعنوان «إيجابية التواصل» بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي ومساعدي المدير العام والمسؤولين، وبمشاركة أكثر من 150 ضابطاً من الإدارة.

وتأتي الجلسة الحوارية التي أدارها العميد علي غانم المري مستشار شؤون الجنسية في إقامة دبي في إطار حرص إقامة دبي على تعزيز التواصل بين الموظفين والقادة من خلال إلهامهم وتحفيزهم، مما سينعكس إيجابياً على مستوى أداء وإنتاجية الموظفين.

وتهدف الجلسة كذلك إلى تحقيق أحد أهداف أجندة السعادة وجودة الحياة المهنية في الإدارة وذلك من خلال مشاركة تجارب الحياة الناجحة وأبرز خصائص القيادة الإيجابية التي ستلهم وتحفز الموظفين في مسارهم المهني.