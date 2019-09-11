ذياب بن محمد: مراكز الشباب معلم حضاري يحمل بصمة أبناء الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة النقل، أن مراكز الشباب في دولة الإمارات أصبحت معلماً حضارياً يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة، ويحمل البصمة الإبداعية لأبناء الإمارات، ويترجم أفكارهم الملهمة، مؤكداً أن إشراك القيادة للشباب في هذه المبادرات يدل على ثقتها المطلقة بإمكانياتهم وعملهم وقدرتهم على تحويل المشاريع الصغيرة إلى مساحات رائدة تحتضن المبدعين وترعى الموهوبين وتطور خبراتهم ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه، على سير العمل في مركز أبوظبي للشباب والمراحل التي وصلت إليها عملية التصميم والتطوير، حيث قام بجولة تفقدية على كافة الأقسام والمرافق في المركز، برفقة كل من معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وفلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وعبد الكريم عبد الرحيم الرئيسي، مدير عام مركز النقل المتكامل، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها المؤسسة الاتحادية للشباب وخططها الاستراتيجية في تصميم المراكز وفقاً لرؤية الشباب وبمجهودهم، مشيداً بالمبادرات والبرامج التي تطلقها في كافة المجالات، والتي من شأنها أن تثري تجارب الشباب وتعزز معرفتهم بأنواع مختلفة من العلوم.

إبداع

وخاطب سموه الشباب القائمين على تصميم مركز أبوظبي للشباب قائلاً: «إخوتي وأخواتي.. نحن فخورون بأفكاركم، وسعداء بإنجازاتكم، وإن ما شاهدناه اليوم يعكس مدى إبداعكم وحبكم لوطنكم.. ونتطلع إلى أن يكون هذا المركز بيتاً يتسع لطموحاتكم ونافذةً تشرق على الوطن بإنجازاتكم».

من جانبها أشارت معالي شما المزروعي إلى أن التصميم الجديد لمراكز الشباب سيجعلها متميزة عالمياً، كونها تحمل توقيع شباب الإمارات المخلصين من طلبة وموظفين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم ممن لديهم الطموح والموهبة والعزيمة والإرادة، مشيدةً بالجهود التي يبذلها مجلس أبوظبي للشباب في طرح وتبني أفكار جديدة من شأنها أن تحول هذا المركز إلى صرح شبابي رائد ونموذج يزخر بالجمال والإبداع.

«خط الشباب»

في إطار الجهود المبذولة لدعم المؤسسة الاتحادية للشباب في مشروع مركز أبوظبي للشباب، كشفت دائرة النقل عن مبادرة جديدة تسعى من خلالها في المرحلة الأولى إلى تخصيص مسار حافلات تحت اسم «خط الشباب» لنقل الشباب من وجهات شبابية مثل الجامعات والمدارس ومناطق حيوية أخرى في الإمارة إلى مركز أبوظبي للشباب.