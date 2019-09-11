خليفة بن طحنون يعزي في وفاة والد الشهيد سعيد الفلاسي

المصدر: أبوظبي - وام

قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء أول من أمس بوفاة المغفور له عنبر جمعة زعبيل الفلاسي والد الشهيد سعيد عنبر جمعة زعبيل الفلاسي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون - خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة دبي - عن صادق مواساته وأحر تعازيه لذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهة ثانية ، التقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان في واحة الكرامة أمس الفريق محمد الشيخ ولد الأمين قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني.واستعرض الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مع الفريق ولد الأمين مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.