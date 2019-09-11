«البرلمانية الواثقة» تعزز المشاركة السياسية للمرأة

المصدر: أبوظبي - وام

في إطار حملة فاطمة بنت مبارك 50 - 50 لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية نظم الاتحاد النسائي العام ورشة عمل بعنوان «البرلمانية الواثقة» بمقر الاتحاد النسائي العام، وذلك بهدف التأكيد على أهمية المشاركة السياسية للناخبات أو لمن لهن حق التصويت أو الترشح والتأكيد على أهمية تصويتهن وأن يكنّ فاعلات في حال فوزهن.

وقالت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، إن الورشة تأتي في إطار فعاليات حملة فاطمة بنت مبارك 50 - 50 للتمكين السياسي للمرأة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في إطار تفعيل قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة.

وأضافت، أن الاتحاد النسائي العام ومنذ صدور القرار قام بتنظيم مجموعة من ورش العمل والبرامج التثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

وسلطت نورة البلوشي أستاذ مساعد بجامعة زايد واستشاري أسري بجمعية أم المؤمنين، والأستاذة نورة النقبي مدرب أول من كلية الإمارات للتطوير التربوي؛ الضوء على أدوات تحليل الشخصية والأدوات التي يحتاجها المحلل، إضافة إلى مهارات التقديم والإلقاء والعرض للجمهور.

وفي نهاية الورشة، تم تكريم المتحدثات وشهدت الورشة حضوراً وتفاعلاً كبيرين.