«الصحة العالمية» تشيد بجهود محمد بن زايد للقضاء على شلل الأطفال

المصدر: جنيف - وام

أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات للقضاء على شلل الأطفال حول العالم.

وأعرب في تصريح له عن شكره لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستضافة الدولة في 19 نوفمبر المقبل حدث التبرع لصالح دعم جهود المنظمة للقضاء على المرض عالمياً.

وقال: «نيابة عن منظمة الصحة العالمية وشركائنا في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.. أشكر في هذا الصدد دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان». وأكد أن «القضاء على شلل الأطفال لا يتحقق بدون شركاء مثل الإمارات».