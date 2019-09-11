سكان مدينة محمد بن زايد يتعرفون إلى مشاريع البلدية

المصدر: أبوظبي- البيان

تنظم بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» معرضاً تعريفياً للسكان بشأن مشاريع تطوير البنية التحتية القائمة والمرافق العامة في مدينة محمد بن زايد، وذلك في مركز دلما مول ما بين 15- 21 سبتمبر الجاري، حيث يستقبل المعرض الزوار من الساعة 11 صباحاً وحتى 9 مساءً للاستفسار والاستعلام عن المشروع.

كما تتضمن المبادرة حملة تعريفية موجهة إلى سكان المدينة تشمل إرسال رسائل نصية لأهالي مدينة محمد بن زايد، متضمنةً نبذة عن المشروع وجدواه، والقيام بزيارات ميدانية إلى سكان مدينة محمد بن زايد، والتواصل معهم هاتفياً لشرح أبعاد المشروع وأهدافه وأثره في تحسين جودة الحياة في المدينة.

وأكدت البلدية أن هذه المبادرة والتي تأتي تحت عنوان «تواصل» تهدف إلى تعزيز دور البلدية في مشاركة أفراد المجتمع من خلال إطلاعهم على مشاريعها القائمة والمستقبلية، وتشريعاتها، والخدمات التي تقدمها وبرامجها المستحدثة، والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة، حيث تشهد مدينة محمد بن زايد نمواً سكانياً وتجارياً كبيرين، وأصبحت وجهة مفضلة للسكن والأعمال.

وتنفذ بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مشروعاً يستهدف تشييد الطرق والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد في مناطق: (ب، ب 2 وب 3 وب 4).

ويشمل نطاق أعمال المشروع تشييد الطرق والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد بالقطاعات أم إي 16وز1 وز2 وز4 والطرق الرئيسية الموضحة بالمخطط المرفق، ويتضمن إزالة الطرق القائمة، وبعض خطوط الخدمات، وتنفيذ أعمال طرق ومواقف سيارات وممرات مشاة ومداخل الفلل والمباني القائمة وزراعة تجميلية وخطوط خدمات جديدة، إضافة إلى أعمال مياه وكهرباء وتشييد 12محطة كهرباء فرعية ووحدتين كهربائيتين، إلى جانب توصيل خدمات مختلفة بمدينة محمد بن زايد.