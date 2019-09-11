«التوعية الاستباقية» للحد من تراكم المخالفات المرورية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي خدمة «التوعية الاستباقية» لنشر الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق، والحد من ارتكاب المخالفات وتراكم مبالغ مالية على السائقين المخالفين، بما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وذلك ضمن حملة «درب السلامة» والمسرعات الحكومية.

وأفاد العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي خلال المؤتمر الصحافي، بأن البرنامج يعمل على إرسال رسالة نصية إلى هاتف مالك المركبة، تتضمن فيديو توعوياً يوضح مدى خطورة المخالفة وأثرها على سلامة مستخدمي الطريق. وأوضح أن محتوى التوعية يكون بحسب نوعية المخالفة المرورية المرتكبة.