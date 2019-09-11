خطة أمنية شاملة لتنظيم العملية الانتخابية بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

ترأس العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الخطة الأمنية الشاملة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي والمزمع عقدها مطلع أكتوبر القادم، بحضور عدد من ممثلي الدوائر والجهات الرسمية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وقال العميد النعيمي: إن هذا اللقاء جاء لوضع كافة التحضيرات والاستعدادات لتأمين الانتخابات، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة بتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى الممارسات والإجراءات، لضمان تنفيذ عملية انتخابية آمنة بكفاءة عالية تناسب المكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات على جميع المستويات.

تم خلال الاجتماع تجهيز فرق العمل والإجراءات، وسبل توحيد الجهود لتأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والخارجية منها دائرة البلدية والتخطيط، والإدارة العامة للدفاع المدني، والهيئة الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث، كما تم شرح خطة تأمين الحركة المرورية وتنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع والأدوار المنوطة بكل جهة.

وفي الختام أكد العميد خالد محمد النعيمي، ضرورة تضافر كافة الجهود لضمان سير العملية الانتخابية وفق الخطة المرجوة، متمنياً لجميع الأطراف التوفيق والسداد في أداء مهامهم.