استكمال إجراءات الموافقة على حملات مرشحي أبوظبي الدعائية في 3 دقائق

المصدر: أبوظبي - وام

تستقبل لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بمقارها الثلاثة في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة، المرشحين الذين تم اعتماد أسمائهم في القائمة النهائية، وذلك لاستكمال إجراءات الموافقة على خطة الحملة الدعائية وفق الاستمارة المخصصة والمعتمدة من اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى اعتماد استمارة المقر الانتخابي للمرشح، واستمارة طلب وكيل للمرشح.

وأكدت لجنة إمارة أبوظبي أن هناك إقبالا كبيرا من المرشحين لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالحملات الانتخابية، وأن العملية تسير بطريقة سلسلة وفي وقت زمني لا يتعدى من 3 إلى 4 دقائق.

وأوضحت أنه بحسب الجدول الزمني للانتخابات بدأت فعلياً فترة الحملات الانتخابية للمرشحين، بحيث يستطيع المرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي، وتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، ويمكنه أيضاً إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على الموافقة، واختيار وكيل عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الاقتراع والفرز، وغيرها من حقوق المرشح.

كما أكدت اللجنة للمرشحين أهم الواجبات التي يجب التحلي بها خلال حملاتهم الانتخابية ومنها السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

من جانب آخر أكدت لجنة إمارة أبوظبي استمرارها في عملية الترويج للعملية الانتخابية، حيث تم إرسال الرسائل النصية للمرشحين بتوقيتات بدء الحملات الدعائية، وأهم الضوابط الواجب اتباعها عند الإعلان والدعاية.. فضلاً عن توفير منصتين في كل من بلدية مدينة العين ومركز تم في مدينة زايد، زودتا بكل المعلومات والمواد التوعوية لضمان تسهيل إجراءات المرشحين في تلك المناطق واستكمال استماراتهم المطلوبة.