شرطة دبي تستهدف الفئات المساعدة بـ«سقيا رحمة»

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور نائبه العميد مروان عبد الكريم جلفار، والمقدم جميلة الزعابي مدير سجن النساء، إطلاق مبادرة «سقيا رحمة»، الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية وتقوية روابط التكافل الاجتماعي عبر دعم الفئات الأقل حظا في الحياة من الفئات المساعدة.

وقال العميد الشمالي إن المبادرة تضمنت توزيع المياه والعصائر الباردة على الفئات المساعدة والمزارعين العاملين في الإدارة العامة، مؤكداً أن الإدارة حريصة على إطلاق مبادرات إنسانية على مدار العام، وتعزيز التراحم والتكافل التي يحض عليها ديننا، لا سيما مع الفئات التي تحتاج دعما معنويا وماديا، لافتا إلى أن هذه المبادرة رسمت البسمة على وجوه العمال وخففت عنهم مع ارتفاع درجة حرارة الصيف.