19 حالة استفادت من الخلايا الجذعية بمركز دبي لدم الحبل السري

المصدر: دبي - البيان

تمكن مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة بدبي من تحقيق نجاحات متميزة في مجال جمع وتخزين الخلايا الجذعية والاستفادة منها في علاج أمراض الدم المختلفة.

وقالت الدكتورة فاطمة حسين الهاشمي رئيس وحدة الإدارة واستقطاب المتبرعين وباحث الإكلينيكي بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث: إن المركز ساهم حتى الآن بالتعاون مع المراكز العالمية في علاج 19 حالة مرضية كانت تعاني من الثلاسيميا، والانيميا المنجلية، واللوكيميا، وفنكوني الانيميا بعد تزويد هذه المراكز بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري والمخزنة في المركز.

وقالت، إن المركز تمكن منذ تأسيسه وحتى الآن من تخزين أكثر من (7000) عينة من الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري لأمهات من مختلف الجنسيات.

جهود

وأشارت الدكتورة الهاشمي إلى الجهود التي يقوم بها المركز لرفع الوعي والتثقيف الصحي بأهمية تخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري ودورها في علاج أكثر من 80 مرضاً من أمراض الدم، لافتة إلى النجاحات المتميزة التي حققها المركز في هذا المجال من خلال حملة «كنز الحياة» التي أطلقتها الهيئة خلال شهر فبراير الماضي بمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي وصلت نسبة الرضا عنها في المؤسسات المستهدفة إلى 95% حسب استبيانات المركز المرافقة للحملة.

معايير

وأوضحت المعايير والشروط الخاصة بتخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري ومنها: عدم تخثر الدم، عدم وجود مرض معدٍ لدى الأم المتبرعة أو وجود تشوّه في الطفل، ألا تكون العينة مجهولة الهوية وخالية من معلومات الأم المتبرعة، ألا تكون كمية الدم المستخلصة أقل من الكمية المطلوبة، وإذا كانت الخلايا الجذعية قليلة العدد والحيوية.

تقنيات

قال الدكتور حاتم العباس مدير إدارة مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث بالإنابة، إن المركز بدأ في استخدام أول جهاز من نوعه في دبي لفحص التوافق النسيجي وإجراء فحوصات مطابقة الأنسجة وفحوصات الأجسام المضادة بغية استعمالها لتحديد قابلية المرضى لعمليات زراعة الأعضاء المختلفة وخصوصاً في نقي العظم والكلى.