بلدية وشرطة أم القيوين تطلقان حملة لسحب المركبات المهملة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أطلقت بلدية أم القيوين وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين حملة لسحب المركبات المهملة والمتعطلة التي تركها أصحابها في الطرقات والمواقف الجانبية وعلى الأرصفة، وأمام واجهات المحال التجارية، وذلك بهدف الحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة في الإمارة، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة.

وقال غانم علي سعيد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في بلدية أم القيوين: إن فريق الرقابة العامة بالدائرة رصد خلال الحملة الميدانية التوعوية التي تم تنفيذها سابقاً أماكن وجود المركبات المهجورة التي تشوّه المنظر العام، حيث تم إشعار أصحاب المحلات و«الكراجات» بضرورة إزالتها بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، كما أن الدائرة وزعت في 2 من سبتمبر الجاري منشورات وملصقات تطالب أصحاب المركبات والورش بسحب مركباتهم ومخلفاتهم قبل أن تباشر الدائرة بسحبها بعد 72 ساعة من الإبلاغ.

وأضاف، أن الحملة تستهدف توجيه النصح والإرشاد لأفراد المجتمع وبعض المنشآت مثل أصحاب الكراجات بضرورة اتباع التوجيهات والنصائح لتحقيق السلامة، وعدم التهاون وترك المركبات والآليات التي يتراكم عليها التراب والغبار نتيجة لإهمالها لفترات طويلة.