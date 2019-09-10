1448 شاباً استفادوا من منح الزواج خلال 8 أشهر

المصدر: وام

بلغ عدد المستفيدين من منح الزواج التي قدمتها وزارة تنمية المجتمع العام الجاري 1448 مستفيدا حصلوا على 101 مليون و360 ألف درهم كمساعدات تم صرفها لمستحقيها من الشباب المقبلين على الزواج.

جاء ذلك حسب إحصائيات أعلنتها وزارة تنمية المجتمع وذلك في إطار الجهود التنموية التي تتبناها الوزارة انطلاقا من رسالتها في الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق التماسك المجتمعي من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة ومبتكرة.

وأكدت وحيدة خليل درويش مدير إدارة منح الزواج بالوزارة أن منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع تعكس اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على بناء الأسرة المستقرة والمتوازنة مشيرة إلى أن منح الزواج التي توفرها الوزارة للشباب المواطنين المقبلين على الزواج تشمل الدعم المالي والتوعوي.

وأوضحت أن المنحة المالية التي تقدَمها الوزارة للشباب المقبلين على الزواج ساهمت وبصورة واضحة في بناء أسر إماراتية بعيدة عن الالتزامات البنكية التي غالبا ما تشكل هاجسا لدى الشباب المقبلين على الزواج كما أدت هذه المنحة دورها في تعزيز تلاحم الأسرة الإماراتية وغرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن.

وأفادت درويش أن وزارة تنمية المجتمع تتيح إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني /MOCD.GOV.AE/ أو التطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع.