إنجاز 500 وحدة سكنية في منطقة عود المطينة الأولى

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قامت لجنة تنفيذ متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بإنجاز مجمع سكني جديد في منطقة عود المطينة في إمارة دبي، حيث يتكون المشروع من 500 مسكن، بالإضافة إلى المرافق الخدمية، و تبلغ مساحة المشروع بحدود 58 هكتار، وهي كالتالي:

المساكن المنفصلة بعدد 292 مسكن: وتتكون من طابق أرضي وتتكون من: 4 غرف نوم، وغرفة معيشة ومجلس، وغرفة طعام ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، بالإضافة الى غرفة غسيل ، ويوجد أربع نماذج للواجهات المعمارية وتشمل الطراز الإسلامي والمحلي والأندلسي والعصري الحديث.

المساكن المتلاصقة بعدد 208 مسكن: وهي عبارة عن مسكنين ملتصقين كل منهما على قطعة أرض مختلفة يفصل بينهما جدار خارجي مشترك، ويتكون كل مسكن من طابق أرضي به غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، بالإضافة الى غرفة غسيل، ويوجد أربع نماذج للواجهات المعمارية وتشمل: الطراز الإسلامي والمحلي والأندلسي والعصري الحديث.

والمساكن تم بناؤها بمواصفات عصرية تتوفر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء وتم استخدام الأنظمة الحديثة، مثل تركيب الكاميرات الأمنية، وتركيب جهاز الإنذار 24/7 بالتعاون مع الجهات الخدمية مثل وزارة الداخلية، شرطة دبي الإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة الامارات للاتصالات – اتصالات.

وقال المهندس محمد أحمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي لقطاع المشاريع في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تلعب دوراً مهماً في تعزيز حياة المواطنين وتوفير خدمات متنوعة لهم في جميع أنحاء الدولة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية والإسكانية وتطوير بعضها في مختلف المناطق، وذلك لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين خاصة أن هذه المشاريع تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطورة في الإمارات، ضمن معايير عالية من الأمن والسلامة.