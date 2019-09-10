خدمة هلا لحجز مركبات الأجرة إلكترونياً تسجل رحلتها رقم مليون

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت خدمة هلا، المشروع المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة كريم، أول إنجاز بارز لها في مسيرتها بعد أن سجلت الرحلة رقم مليون في يوم 9 سبتمبر الجاري عبر واجهتها الإلكترونية المخصصة لتوفير خدمات مبتكرة للتنقل في أرجاء إمارة دبي على تطبيق كريم.

وفي تعليقها على الإنجاز الكبير، قالت كليمينس دوتيرتر، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا": "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا، ونحن فخورون للحفاوة التي استقبل بها مستخدمو وسائل المواصلات في دبي خدماتنا، خصوصاً وأنهم كانوا يتوقون لطريقة سهلة وفعالة لحجز مركبات أجرة، وهو ما جعلنا الخيار الأول لديهم حالياً".

وأضافت قائلة: "نحن سعداء وفخورون بتفاعل المستخدمين مع خدماتنا، ونود هنا أن نتوجه بالشكر لعملائنا ولكباتن مركبات أجرة دبي لثقتهم ودعمهم لنا. وما تحقق حتى اليوم هو مجرد بداية لرحلة طويلة من النجاح".

وزادت هلا من عدد مركباتها ليصل إلى 5500 مركبة أجرة والتي تم توفيرها على تطبيق كريم منتصف سبتمبر الجاري، كما قامت بتدريب أكثر من 10 آلاف كابتن على التعامل مع طلبات الحجز الإلكتروني من قبل العملاء.

تتيح هلا للمقيمين وزوار إمارة دبي تحديد مواقع مركبات الأجرة في دبي تحت الطلب، والاطلاع على الكلفة المقدرة للرحلة وموعد الوصول المتوقع قبل القيام بإجراء الحجز. كما تمكّن الخدمة المستخدمين من ربط بطاقاتهم الإئتمانية بالتطبيق بكل يسر، والدفع بسهولة عبره.

وتمنح كافة مزايا التطبيق بما فيها فوائد برنامج الولاء والمكافآت لدى كريم.