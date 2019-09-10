بلدية دبي تحصل على شهادة المطابقة للمواصفة الأوروبية في إدارة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

حصلت بلدية دبي على شهادة المطابقة للمواصفة الأوروبية الإرشادية في مجال نظام إدارة الابتكار CEN/‏‏TS 16555-1:2013»» الصادرة عن وكالة «بيرو فيريتاس Bureau Veritas» العالمية، والتي تعتبر اعترافاً بتطبيق البلدية لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً في مجال إدارة الابتكار والمعرفة، حيث يمثل هذا الإنجاز الجديد إضافة مهمة إلى سلسلة النجاحات والإنجازات المستمرة التي تسعى البلدية إلى تحقيقها ضمن رؤيتها نحو بناء مدينة سعيدة ومستدامة، واستراتيجيتها للابتكار والمعرفة.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «يعكس هذا الإنجاز التزام الدائرة بتشجيع الإبداع والابتكار وجعلها ممارسة يومية انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة والاستراتيجيات والأهداف الوطنية، وتحقيقاً لرؤيتها ببناء مدينة سعيدة ومستدامة».

وأشاد داوود الهاجري بجهود موظفي الدائرة والتي حظيت بالعديد من الجوائز المؤسسية والعالمية في مجال الابتكار، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة نحو جعل دولة الإمارات من بين الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام 2021.

وفي هذا الإطار، فقد حصلت البلدية أيضاً على 3 شهادات ابتكار في الخدمات المبتكرة معتمدة من قبل المعهد العالمي للابتكار Global Innovation Institute - GInI في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن خدمة المسح الجوي باستخدام طائرة Drones، وخدمة فحص اللؤلؤ، وخدمات حديقة الممزر الذكية.