2400 مركبة بيعت عبر «الوطنية للمزادات» منذ بداية 2019

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات، من خلال مركز الوطنية للمزادات -عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات- عن نجاحها بتنظيم 32 مزاداً منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي، حيث بيعت خلال هذه الفترة نحو 2400 مركبة متنوعة، ما جعل المركز يحقق ارتفاعاً في عدد المركبات المباعة بنسبة 5% مقارنة بعدد المركبات المباعة خلال المدة نفسها من عام 2018.

وضمّت المركبات المباعة مجموعة متنوعة من المركبات الخاصة بالأفراد والجهات الحكومية والخاصة شملت المركبات الثقيلة والخفيفة، والمركبات ذات الدفع الرباعي والصالون، إلى جانب المركبات التجارية والتي تتضمن مركبات بيك أب وحافلات مختلفة السعة، ومركبات متخصصة مثل مركبات الإسعاف.

وأعرب سلمان محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية للمزادات؛ عن سعادته بالثقة المتنامية التي بات المركز يتحلى بها بين أوساط المتعاملين، مشيراً إلى أن جهود المركز في تسهيل إجراءات المشاركة بالمزادات الإلكترونية وفق خطة مدروسة وجداول زمنية محدّدة، وضمن نظام ذكي يتسم بالمرونة والوضوح والشفافية، أثمرت بتعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات التي يقدّمها المركز.