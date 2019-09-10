«البنية التحتية» تنظم ورشة «استخدم مهاراتك لصنع المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

عقدت إدارة الموارد البشرية وفريق الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بوزارة تطوير البنية التحتية ورشة بعنوان «استخدم مهاراتك لصنع المستقبل» بالتعاون مع مجموعة تلفوني للاتصال والتكنولوجيا، وقد استهدفت الورشة موظفي الوزارة، والخريجين الجدد المنتسبين لمبادرة «أجيالنا»، وعدداً من طلبة مدرسة موسى بن نصير بإمارة رأس الخيمة.

وتم خلال الورشة محاكاة الواقع من خلال مساعدة المشاركين في صنع روبوت آلي وسيارة متحركة وفق الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تدريبهم على الاستفادة من منظومة الذكاء الاصطناعي في إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية المستعملة وتحويلها إلى آلات يستفاد منها.

من جانبها أكدت المهندسة نادية مسلم الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، حرص قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية على تعزيز ثقافة الابتكار بين الموظفين ومسيرة التطور والتقدم واكتساب المهارات التي تخدم مختلف القطاعات ومنها البنية التحتية، وهو الأمر الذي يعكس توجه القيادة الرشيدة ورؤية حكومة الإمارات.